З турботою про екологію: у Швеції обрали "подарунок року"

Цьогоріч "подарунком року" став одяг з переробленої тканини.

У Швеції за традицією обрали "подарунок року" — річ, яка "уособлює свій час" і користується постійно зростаючим попитом у покупців.

Цьогоріч "подарунком року" став одяг з переробленої тканини, повідомляє EuroPulse. Він говорить про відповідальний підхід шведів до споживання і їх прагнення оберігати природу і ресурси.

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У 2018 році 40% шведів стали частіше замислюватися про проблеми навколишнього середовища. На думку експертів дослідницького центру HUI Research, який обирає "подарунок", у відповідь на це формується новий тип економіки, де практично відсутнє поняття сміття: відходи одного виробництва стають сировиною для іншого. Тому речі з перероблених матеріалів – чудовий символ часу, їх створюють дизайнери не тільки у Швеції, але і в інших європейських країнах.

"Подарунок року" визначають щороку, починаючи з 1988-го. Першим таким подарунком у 1988 році стала хлібопічка, а в минулому році – електричний велосипед.

Як повідомляв УНІАН, словом 2018 року за версією видавців британського словника Collinse стало "single use" ("вільний").