У Британії назвали слово року

Рік тому словосполученням року став вираз «fake news».

Словом року за версією видавців британського словника Collinse стало «single-use» («одноразовий»).

Про це йдеться в повідомленні на сайті видання.

Слово описує предмети, найчастіше зроблені з пластику, які викидаються після одного використання. Відзначається, що зображення плаваючого в океані пластикового сміття, такого як соломинки для пиття, пакети та пляшки, призвели до глобальної кампанії по скороченню використання пластику.

З 2013 року кількість вживань слова «single-use» зросла в чотири рази.

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Нагадаємо, Harper Collins випускає тлумачний словник англійської мови. У цьому році в списку кандидатів на слово року видавництво представило такі слова, як Vegan (Веган), VAR (система відеодопомоги арбітрам), хештег руху проти домагань MeToo («Я теж»).

Рік тому словосполученням року став вираз «fake news».