В Одесі з'явилися перші ялинкові базари (фото)

Ціни на сосни стартують від 250 гривень, а за великі дерева просять до тисячі гривень.

В Одесу завезли першу партію новорічних сосен.

Читайте такожРіздвяний ярмарок у Страсбурзі відкрили після теракту

Про це повідомляє місцевий сайт «Культурометр». Зазначається, що на Новому Ринку продають перші кілька сотень сосен нібито з Волині.

Документів на дерева немає, і бірки на стовбурах відсутні. Ціни на сосни стартують від 250 гривень, а за великі дерева просять до тисячі гривень.

Подібні стихійні ринки були помічені в інших районах міста.

Раніше повідомлялося, що в місті Чорноморську Одеської області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки сяючі гірлянди з головної ялинки міста.