В Одесі з'явилися перші ялинкові базари (фото)
19:16, 14 грудня 2018Екологія
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Ціни на сосни стартують від 250 гривень, а за великі дерева просять до тисячі гривень.
В Одесі відкрилися стихійні ялинкові базари / culturemeter.od.ua
В Одесу завезли першу партію новорічних сосен.
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Про це повідомляє місцевий сайт «Культурометр». Зазначається, що на Новому Ринку продають перші кілька сотень сосен нібито з Волині.
Документів на дерева немає, і бірки на стовбурах відсутні. Ціни на сосни стартують від 250 гривень, а за великі дерева просять до тисячі гривень.
Подібні стихійні ринки були помічені в інших районах міста.
Раніше повідомлялося, що в місті Чорноморську Одеської області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки сяючі гірлянди з головної ялинки міста.
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