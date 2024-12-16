В організації нагадали, що цей регіон вже страждав від суворих погодних умов, що призвели до витоку 1,2 тис. тонн мазуту з одного російського танкера у 2007 році біля півострову Тузла.

Російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи. Про це сказано у заяві "Грінпіс Україна".

В організації заявили, що 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів виливаються у води Керченської протоки, що з’єднує Чорне та Азовське моря в результаті аварії двох російських танкерів, які потрапили в шторм.

Зазначається, що обидва російські танкери прямували з вантажем палива для російського флоту, а система визначення місцезнаходження морських суден була вимкнена вже 12 днів (дані відстеження від 1 жовтня показують, що маршрут доставки починається з Волгограда і закінчується в Керченській протоці).

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"Будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. Розлив швидше за все буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати. Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити. Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти", - заявив доктор Пол Джонстон, керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії.

За його словами, важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив у тому числі на морську фауну. Він додав:

"З огляду на можливість такого значного впливу на довкілля основна увага має бути зосереджена на тому, щоб спробувати мінімізувати подальший розлив. Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів".

В організації нагадали, що цей регіон вже страждав від суворих погодних умов, що призвели до витоку 1,2 тис. тонн мазуту з одного російського танкера у 2007 році біля півострову Тузла. Це призвело до серйозної шкоди, яка спостерігалася навіть за рік після аварії.

"Хоча російські чиновники навряд вживатимуть заходів для зменшення впливу на довкілля, ми продовжуватимемо моніторинг ситуації", - додали там.

Аварія російських танкерів у Керченській протоці - деталі

Російський нафтовий танкер, який перевозив тисячі тонн нафтопродуктів, розколовся на частини під час сильного шторму в неділю, вилив нафту в Керченську протоку, а інший танкер також зазнав лиха, отримавши пошкодження, повідомила російська влада. Щонайменше одна людина загинула.

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