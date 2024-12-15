Обидва судна транспортували мазут. Внаслідок аварій він тече у море.

Вранці неділі, 15 грудня, поблизу Керченської протоки тонуть два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239". За даними російських ЗМІ, судна розламало навпіл.

Як пише Astra, танкери транспортували нафтопродукти, зокрема мазут. Внаслідок аварії він почав текти у море. Першим почав тонути "Волгонефть 212".

На "Волгонефти 212" перебувають, за різними даними, 13-14 членів екіпажу. Вага мазуту, який транспортувався - 4300 тонн. Потужні хвилі штормового моря розламали його корпус навпіл.

Згодом у тому ж районі за танкером "Волгонефть-212" затонув ще один - "Волгонефть-239". Мазут тече у море.

На кадрах з місця аварій видно, що судна тонуть. Росіяни намагаються організувати рятувальну операцію. Наразі невідомо, як РФ усуватиме екологічні наслідки двох аварій.

Морські інцидети з РФ

У вересні російські військові завдали ракетного удару по цивільному судну в Чорному морі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський і наголосив, що Україна очікує реакції світу.

Балкер під прапором Сент-Кітс і Невіс здійснював перевезення зерна з порту "Чорноморськ" (Одеська область) до Єгипту і на той момент був у Чорному морі - у виключній морській економічній зоні Румунії.

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