Litoria mira зовні нагадує австралійську деревну жабу.

Науковець Стів Річардс знайшов родичку австралійської деревної жаби у низинних тропічних лісах Нової Гвінеї та назвав її Litoria mira.

Про це пише The Guardian.

Уперше жабу кольору какао вчений виявив у 2016 році у неймовірно складному середовищі – на болотяній території з москітами й крокодилами, що регулярно страждає від повеней.

Річардс поквапом дістав зразки нового виду: він розворушив гніздо шершнів, після чого австралійцю довелося буквально тікати з місця.

Читайте такожУ лимані на Одещині вода стала рожевого кольору (відео)Після багатьох років виснажливих досліджень і генетичних аналізів Річардс та його колеги можуть впевнено сказати, що Litoria mira – новий різновид.

Litoria mira зовні нагадує австралійську деревну жабу, за винятком її блискучої коричневої шкіри. Це найближчий родич австралійської зеленої квакші. Але генетичний аналіз показує, що Litoria mira еволюціонувала, щоби стати генетично відмінною до такої міри, аби ці два види не змогли спарюватися.

Власне, головне запитання, на які повинні були дати відповідь автори проекту, полягало, а чи не були шоколадні жаби австралійськими зеленими деревними жабами, які іноді можуть бути коричневими й, як відомо, живуть у Новій Гвінеї.

Серед фізичних відмінностей – дрібні плямки за очима шоколадної жаби, і вона трохи менша, ніж австралійська зелена деревна жаба, - від 7 до 8 см у дорослому віці.

Новий вид вчені назвали «mira», оскільки латиною це означає «здивований або дивний».

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Автор: Яна Ставська