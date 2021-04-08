Щоб врятувати 16-річну тварину, ветеринарам довелося видалити уражені раком кістки.

Ветеринари у Дніпрі провели незвичайну операцію-рятували життя австралійської квакші.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Австралійські квакші або, як їх ще називають, літорії - безхвості земноводні із сімейства квакш, деревних жаб. У природі ці створення з довжиною тіла до 13,5 см мешкають в Австралії та Океанії.

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У ветеринарній клініці, де робили операцію, розповіли, що спочатку Жабика почала турбувати задня лапка. А коли власники звернулися до лікаря-герпетолога, з'ясувалося, що у тварини онкологія. Щоб врятувати тварину, ветеринари вирішили видалити кістки, які вразив рак.

"Після огляду, цитології та проведеної рентгенографії лікар оцінив ступінь ураження шкіри та кістки. ... Вибір був зроблений на користь радикального хірургічного втручання - ампутації частини задньої кінцівки. Навіть, враховуючи всі ризики не перенести операцію, був шанс. Це значно збільшило якість життя пацієнта і не дало раку підніматися вище метастазами", - розповіли у клініці.

Операцію проводили в особливих умовах: вологість повинна була бути підвищена, а температура - чітко відповідати необхідній. Окрім того, важливі були швидкість і достатнє знеболювання, а саму квакшу не можна було торкатися руками без рукавичок.

"Руками торкатися до пацієнта категорично не можна, без рукавичок можна залишити опіки на тілі крихітки, людська температура тіла занадто висока для ніжної шкіри земноводного, тим більше важливо постійно зволожувати шкіру пацієнта", - зазначили ветеринари.

Операція завершилася успішно. Зазначається, що завдяки зусиллям господарів Жабик прожив уже довше, ніж ці земноводні можуть прожити у природі.

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Автор: Катерина Комолова