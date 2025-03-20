Фахівці намагаються мінімізувати неприємний запах.

У деяких районах Києва з'явився "рибний" запах води. Фахівці пояснюють це тим, що зараз у Десні активно розмножуються діатомові водорості.

Як повідомляється на сторінці Київводоканалу в соціальній мережі Facebook, у процесі життєдіяльності водорості виділяють органічні речовини, які й надають воді рибного або земляного запаху. Це явище зазвичай проявляється навесні та восени, коли температура і сонячне світло сприяють швидкому росту водоростей:

"Запах не впливає на безпеку та якість води за санітарними нормами, хоча може викликати певний дискомфорт. Питна вода у місті Києві відповідає всім встановленим нормам. Київводоканал постійно контролює якість води у своїх лабораторіях на всіх етапах - від очищення до подачі в міську мережу".

Зазначається, що повпливати на сезонне цвітіння водоростей неможливо, але фахівці водоканалу скоригували технологічні режими та дозування реагентів, щоб мінімізувати неприємний запах. Попри те, що очищення та знезараження води проводиться згідно з технологічними стандартами, специфічний запах може залишатися.

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"Що робити споживачам? Рекомендуємо дати воді відстоятися або прокип’ятити її перед вживанням - це допоможе зменшити запах", - йдеться у повідомленні.

Забруднення води в Україні

Нагадаємо, влітку річка Сейм, яка протікає через Сумську та Чернігівську області, зазнала значного забруднення. За даними українських офіційних осіб, це сталося через скидання відходів цукрового заводу в російському місті Тьоткіно.

Забруднення Десни було спричинене потраплянням органічних речовин із річки Сейм, яка є її притокою. Це призвело до зниження рівня розчиненого кисню у воді та масової загибелі риби.

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