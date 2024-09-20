Людей просять менше бути на вулиці і не відчиняти вікна.

Із самого ранку в Києві нічим дихати. У місті відчувається запах гару, а за версією сервісу IQair, українська столиця наразі стала містом із найзабрудненішим повітрям.

За даними ресурсу, гранично допустимий рівень забруднення в Києві перевищено аж у 17,5 разів.

Наша столиця випередила за забрудненістю повітря єгипетський Каїр та індонезійську Джакарту. На четвертому місці Колката в Індії, а замикає п'ятірку містом із найзабрудненішим повітрям столиця Бангладешу місто Дакка.

Відео дня

Чому якість повітря в Києві погіршилася?

За даними КМДА, у столичному повітрі зафіксовано підвищення концентрації зважених часток (пилу). можливою причиною називають пожежі в екосистемі Київської області. Рятувальники повідомляють, що загоряння зафіксували у Вишгородському районі.

Мешканцям столиці рекомендували менше бути на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, пити більше води та увімкнути очищувачі повітря на повну потужність, якщо такі є.

Місцеві жителі тим часом повідомляють у соцмережах, що запах гару настільки сильний, що ріже очі, деякі люди чхають і навіть страждають від головного болю.

Вас також можуть зацікавити новини: