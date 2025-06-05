Їхнє забарвлення змінюється залежно від освітлення.

Фахівці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника розповіли про блискучих жуків, здатних "змінювати" свій колір.

Як повідомляється на сторінці заповідника в соціальній мережі Facebook, у червні, коли галявини наповнюються чарівними ароматами квітів, настає період інтенсивного живлення бронзівки золотистої. Ці комахи мають овальне тіло зеленувато-золотого або мідно-бронзового кольору. Залежно від освітлення забарвлення може варіюватися від зеленого до синього, фіолетового або навіть набувати червонуватого відтінку.

Бронзівки чудово літають та добре, хоча й повільно, пересуваються по стеблах, тримаючись за них 5-члениковими лапками. Їхні личинки розвиваються в перегнилій деревині або компостній масі, сприяючи розкладанню органічних решток:

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"Зазвичай ці блискучі комахи ласують квітками, обгризають пелюстки, споживають пилок, а також охоче смакують перестиглими фруктами і ягодами. Але сьогодні у меню - квіти калини. Її білосніжні суцвіття приваблюють бронзівок не тільки п’янким ароматом, а й багатством нектару".

Інші цікаві новини про комах

Раніше дослідники з Університету Юліуса-Максиміліана Вюрцбурга провели масштабне дослідження та дійшли висновку, що за останні півстоліття сукупна біомаса комах скоротилася приблизно на 50%.

Особливе занепокоєння викликає зменшення популяції бджіл, які є ключовими запилювачами багатьох рослин, включаючи сільськогосподарські культури.

У містах популяції бджіл скоротилися на 65%, що становить серйозну загрозу для міської флори.

Також раніше вчені з Університету Фрайбурга виявили, що чорні садові мурахи можуть формувати тривалі спогади про конфлікти з представниками інших колоній.

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