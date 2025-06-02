Табун коней Пржевальського став більшим.

У травні на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника народилися лошата коней Пржевальського.

На сторінці установи в соціальній мережі Facebook опублікували знімок одного з них, зазначивши, що зазвичай побачити дитинчат коней Пржевальського в перші тижні життя майже неможливо, оскільки матері ховають їх подалі від чужих очей:

"Та вже з настанням червня лошата набираються сил і впевнено тримаються поряд із табуном, долаючи перешкоди та вивчаючи світ поруч з дорослими".

Кінь Пржевальського (Equus ferus przewalskii) - єдиний сучасний підвид диких коней, що зберігся до наших днів. Станом на 2025 рік у світі налічується близько 1 900 особин. Він Занесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи як вид, що перебуває під загрозою зникнення.

Відео дня

У 1998 році коней Пржевальського випустили в Чорнобильську зону відчуження, де вони успішно адаптувалися та розмножуються.

Інші новини Чорнобильського заповідника

Нагадаємо, раніше на території заповідника виявили гніздо рідкісного птаха - чорного лелеки. У розташованому на висоті понад три метри гнізді знайшли трьох пташенят.

Цей вид занесений до Червоної книги України та охороняється міжнародними конвенціями. Фахівці планують закільцювати пташенят для подальшого моніторингу популяції та вивчення міграційних процесів.

Також нещодавно дослідники стали свідками незвичайної сцени: заєць, рятуючись від лисиці, інстинктивно побіг до людей. Лисиця, побачивши людей, припинила переслідування та відступила.

Вас також можуть зацікавити новини: