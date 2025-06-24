Її можна знайти в Карпатах, Прикарпатті, Розточчі, Опіллі та на Поліссі.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника можна побачити любку дволисту - багаторічну орхідею, занесену до Червоної книги України.

Як розповідають в заповіднику, завдяки солодкому аромату, який особливо відчутний у вечірній час, цю рослину в народі називають нічною фіалкою. Її запилюють нічні метелики, приваблені не лише запахом, а й формою квітки та світлим забарвленням, яке добре помітне навіть у темряві.

Любка росте на затінених, вологих ділянках із родючими ґрунтами, де обов’язково мають бути гриби-симбіонти (мікроміцети) - без них насіння нездатне прорости. Проросток розвивається під землею 2-4 роки, а перше цвітіння відбувається лише на 11-му році. Загалом рослина може жити до 27 років.

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Зазвичай любка зацвітає у червні-липні, а плодоносить у серпні-вересні. Її насіння - дуже дрібне, майже пилоподібне - легко розноситься вітром. Рослина має високу здатність до розмноження: в середньому одна особина здатна дати до 2000 насінин.

Проте чисельність виду поступово зменшується через масове зривання квітів і викопування бульб. Вирубування лісів і руйнування природних екосистем унаслідок господарської діяльності людини також негативно впливають на популяцію:

"У давнину любці приписували магічні властивості. З її бульб знахарі готували любовні напої, тож вона вважалась сильним приворотним зіллям. Саме тому рослина й отримала свою назву - любка".

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