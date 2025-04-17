Працівники провели маршрутні обліки копитних.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зафіксували новий рекорд - стадо з 23 оленів шляхетних.

Як повідомляється на сторінці заповідника у соціальній мережі Facebook, навесні вони проводять маршрутні обліки копитних, щоб визначити розміщення та шляхи міграції тварин. Цього року працівники виявили значне зростання навантаження на пасовища - на території зменшилися запаси сухої трав’яної маси.

Зазначається, що це має гарний вплив на біорізноманіття, а також зменшує ризик масштабних пожеж. Однак куничник і осока, які копитні майже не їдять, досі утворюють великі скупчення сухої рослинності.

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Крім того, зібрані дані свідчать про зростання чисельності окремих видів та розширення ареалів на території Чорнобильського заповідника:

"Чисельність коней Пржевальського та оленя шляхетного зросла, а лося європейського навпаки - скоротилася. Ймовірна причина - обмеження сезонної міграції через українсько-білоруський кордон. Цьогоріч зафіксовано стадо з 23 оленів шляхетних - рекорд для Заповідника!".

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