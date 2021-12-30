Яскраві світлини зробили в Зоні відчуження.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник показав яскраві зимні світлини з фотопасток.

Фото опубліковані на сторінці в Facebook.

Читайте такожУ Чорнобилі в стаді здичавілих корів з'явився новий лідер: він "посунув" підсліпуватого попередника (фоторепортаж)На світлинах з фотопасток, встановлених Чорнобильським заповідником та Станіславом Гуменюком, можна побачити тварин, яких зима не увігнала в сплячку, на тлі яскравого грудневого сонця.

"Ті, хто не заснув взимку, тягнуться до тепла, аби зловити скупе проміння золотого диска десь за лісом. Вони відчувають, що найдовша ніч вже минула, і все ближче пора відродження, оновлення й буяння життя", - йдеться в дописі.

Раніше науковці помітили цікаву деталь, спостерігаючи за стадом здичавілих корів у Чорнобильському заповіднику.

Вас також можуть зацікавити новини: