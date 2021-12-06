Рогатого жайворонка вперше помітили поблизу Чорнобиля.

Групу птахів, що раніше не помічали в Чорнобилі, вперше виявили на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Про це повідомили на офіційній сторінці заповідника в Facebook.

Читайте такожУ Чорнобильському заповіднику помітили гнізда рідкісних птахів (фото)Орнітолог заповідника помітив на мосту через річку Прип’ять жайворонка рогатого. Також групу жайворонків, які мігрують, спостерігали і неподалік Чорнобиля.

"Орнітофауна Чорнобильського заповідника поповнюється", — зазначили в ЧРЕБЗ.

Цей птах — регулярний зимовий гість на узбережжі Центральної Європи. Україну цей вид також обирає для зимування.

Наукова назва виду — Eremophila alpestris. Це невеликі (16-17 сантиметрів) птахи з темними та білими пестринами. На потилиці — характерні видовжені чорні пера, схожі на ріжки.

Раніше повідомлялося, що в Чорнобилі вперше за 100 років з'явився ведмідь. Дослідники Чорнобильської зони достеменно ще не знають, звідки він прийшов та скільки їх.

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Автор: Анастасія Печенюк