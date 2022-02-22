Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник показав дитинча коней Пржевальського, які проживають на його території.
Миле фото було опубліковано на сторінці заповідника у Facebook.
"Ми знаємо, що ви любите коней Пржевальського. Але їх малюки, ніби іграшкові коники – милота зашкалює", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що світлина була зроблена фотопасткою.
Коні Пржевальського: цікаві факти
Кінь Пржевальського – підвид дикого коня, що мешкає в Азії, відноситься до вимираючих видів. Зараз в світі налічується близько двох тисяч особин, і вся ця популяція походить від декількох тварин, відловлених на початку XX століття в Джунгарії. Нащадки тих коней вже протягом багатьох поколінь розводяться в неволі, в зоопарках і заповідниках світу.
На початку 1990-х кілька коней в якості експерименту були випущені в українську зону відчуження Чорнобильської АЕС, де вони стали активно розмножуватися. Зараз там їх близько ста особин.
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