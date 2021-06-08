Табуни коней Пржевальського поповнюються всередині квітня - на початку травня.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили табун коней Пржевальского із чотирма молодими лошатами.

Про це повідомляється на сторінці заповідника у Facebook.

"Табун з 12 особин помітили на північній окраїні міста Чорнобиль. Четверо коней - лошата цього року народження. Вони відрізняються розміром та світлим кольором", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що табуни коней Пржевальського поповнюються всередині квітня - на початку травня. Вагітність кобили триває 12 місяців, а новонароджене лоша одразу встає на ноги.

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У травні малюків побачити важко, адже тварини тримаються у затишних місцях.

"Через місяць молоді коні вже здатні витримувати ритм руху табуна. З’являється можливість оцінити цьогорічний приплід", - зазначили науковці.

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Автор: Олександр Топчій