Притулок був створений на кошти Німецького союзу захисту тварин.

До Німеччини з одеського притулку для тварин евакуюють десятки кішок та собак.

Про це повідомили у благодійній установі "Притулок для захисту та допомоги бездомним тваринам".

Зазначається, що притулок розташований біля міжнародного аеропорту "Одеса" і під час війни це небезпечна локація, оскільки під ворожий удар в першу чергу потрапляють такі стратегічно важливі об'єкти.

Зокрема, сьогодні до Німеччини через Молдову і Румунію евакуюють 29 собак, наприкінці минулого тижня було відправлено 15 кішок та 15 собак.

"На утриманні в "притулку" залишається ще 10 тварин. Сподіваємося, що і їх ми доставимо в безпечне місце", - сказано в повідомленні.

Евакуація тварин проводиться виключно силами працівників притулку і організовується німецьким союзом захисту тварин.

БУ "Притулок для захисту і допомоги безпритульним тваринам" - Довідка УНІАН

"Притулок" створений в Одесі понад 15 років тому на кошти Німецького союзу захисту тварин за погодженням з владою міста. Розташований у передмісті Одеси.

Може одноразово розмістити кілька сотень кішок та собак, в ньому проводиться стерилізація і перетримка бездомних тварин. Кішки та собаки, які є інвалідами, утримуються в установі довічно.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що одеський зоопарк готовий приймати до себе домашніх тварин. У закладі просять людей не кидати своїх улюбленців напризволяще.

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