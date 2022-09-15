Вони прибувають на острів Галіндез на шлюбний сезон.

До станції "Академік Вернадський" в Антарктиді почали масово повертатися субантарктичні пінгвіни.

Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Біологи 27-ї Української антарктичної експедиції нарахували понад тисячу пінгвінів на острові Галіндез, а безпосередньо біля станції - близько 100.

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"Через цьогорічну аномально теплу зиму вже зараз навколо нашого острова Галіндез - відкрита вода, тож з початку вересня ці птахи малими групами припливали до станції "на розвідку", а днями знову вступили у володіння навколишніми територіями", - йдеться у повідомленні.

У науковому центрі відзначають, що пінгвіни прибувають на острів на шлюбний сезон. Вони створюють пари та будують гнізда, а потім відкладаються яйця.

"Для цього птахи збирають камінчики, а самі "апартаменти" люблять розміщувати на підвищеннях (це в них вважається "преміум клас"). У ході будівництва пінгвіни не гребують красти одне в одного камінці, через що інколи трапляються сварки та навіть бійки", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що спостереження за циклом життя та динамікою пінгвінів є одним з важливих етапів роботи українських біологів.

Раніше повідомлялося, що цього року зима в районі станції "Академік Вернадський" в Антарктиці стала найтеплішою за весь час спостережень.

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