Цього року середня температура повітря біля української станції "Академік Вернадський" трохи перевищила -2°.

Цього року зима в районі української станції "Академік Вернадський" в Антарктиці стала найтеплішою за весь час спостережень.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Як повідомляється, середня температура повітря за зиму становить -2,13°. Це на 0,4° тепліше, ніж попередній рекорд, встановлений 1998 року.

Відео дня

За даними науковців, аномалія тепла охоплює більшу частину Західної Антарктики, Антарктичний півострів та акваторію моря Ведделла за ним.

"Водночас ще пів століття тому звичною для цих країв була середньозимова температура близько -10°. Найнижчу середньозимову температуру зафіксували 1958-го: -17.43°. Тоді ж, у серпні, була відмічена й найнижча температура повітря за всі понад 70 років спостережень: -43.3°", - пояснили фахівці.

Натомість, за їх даними, цього року абсолютний мінімум температури повітря ледь перетнув позначку -8°. Таким чином поновилися його найтепліші рекорди для липня і серпня за всі роки спостережень. Як правило, найнижчі значення температури за рік бувають у межах -15..-30°.

Нагадаємо, на початку серпня "Вернадський" завалило снігом. Висота сніжного покриву на острові Галіндез, де знаходиться станція, становив понад 2,2 м, а деякі замети сягнули п’яти метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: