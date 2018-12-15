Німеччина надасть Україні 35 мільйонів євро на екологічні проекти

Проекти, які будуть фінансуватися, мають орієнтуватися на виконання Паризької кліматичної угоди.

Мінекології погодило з Федеральним міністерством Німеччини з питань навколишнього середовища, збереження природи і радіаційної безпеки надання Україні 35 млн євро в рамках Міжнародної кліматичної ініціативи на екологічні проекти за чотирма напрямками.

Про це повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

«Мінекології успішно завершило переговорний процес з Федеральним міністерством Німеччини по наданню допомоги у розмірі 35 млн євро. Це велике досягнення і виклик для всієї екологічної спільноти України, яке направить економіку до зеленого зростання», - цитує прес-служба профільного міністра Остапа Семерака.

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Згідно з повідомленням, проекти, які будуть фінансуватися, мають орієнтуватися на виконання Паризької угоди, національних певних внесків, включати аспект міжнародного співробітництва у контексті протидії зміні клімату в акваторії Чорного моря і сприяти розвитку відновлюваної енергетики, в тому числі - використання енергії біомаси замість викопних джерел енергії.

Довідка УНІАН. Двостороннє співробітництво між Україною та Німеччиною в рамках Міжнародної кліматичної ініціативи почалося в 2008 році. За цей час Україна почала 14 проектів, 10 з них загальним бюджетом 19 млн євро вже успішно завершені.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів України схвалив Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року, яка передбачає скорочення викидів парникових газів, відмова від викопного палива і старт інвестування в поновлювані джерела енергії.