Кожен факт загибелі тварин буде ретельно досліджений.

На Одещині правоохоронці розслідують факти масової загибелі дельфінів через військову агресію РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час семінару "Захист довкілля в умовах воєнного стану" повідомив керівник Одеської екологічної прокуратури Володимир Францевич.

За його словами, спочатку загибель дельфінів, яких викидає на узбережжя, розслідували у рамках кримінального провадження, яке розслідує СБУ. Воно відкрите за фактом порушення меж державного кордону військовими РФ.

"Ми збирали інформацію в межах цього провадження", - сказав Францевич, додавши, що наразі зареєстроване провадження за ст. 441 Кримінального кодексу України – екоцид.

Планується, що ці справи будуть об’єднані, а кожен факт загибелі тварин ретельно досліджений.

У свою чергу, доктор біологічних наук, співробітник національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) Іван Русєв заявив, що раніше основною причиною загибелі дельфінів були сітки браконьєрів, але зараз такі специфічні сліди на тілах тварин відсутні. Тим більше, що певна частина моря недоступна для рибальства через військову агресію РФ.

Вчений додав, що нацпарк має в своєму розпорядженні 44 км морської акваторії, але наразі є доступ лише в 3 точках, це 5% від тої території, яку вчені могли вивчати раніше.

На цій території вже виявлено близько 30 загиблих тварин, раніше їх було в 10 разів менше. При тому, що, як доведено вченими, викидає на берег лише 5% загиблих тварин.

"Дуже прикро, що гинуть "люди моря", як називають дельфінів", - підкреслив Русєв.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець липня в Чорному морі, на території кількох країн, через військову агресію РФ вже загинуло не менш 5 тис. дельфінів.