На узбережжя Одещини знов винесло мертвих тварин.

В Чорному морі через військову агресію РФ вже загинуло не менш 5 тисяч дельфінів.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) Іван Русєв у Facebook.

За його словами, через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну на території кількох країн загинуло дуже багато дельфінів, зокрема рідкісні та занесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи. Він додав, що вчора винесло на узбережжя нацпарку азовку і білобочку, та на одеській пляж - білобочку.

"По нашим оцінкам, загальна кількість загиблих дельфінів трьох видів у Чорному морі через військові дії становить, за найнижчими нашими оцінками, щонайменше 5 тис. особин за період війни 2022 року. До того ще і слід додати той факт, що море викидує на берег не більше 5% від всіх загиблих тварин", - стверджує Русєв. Решта 95% загиблих тварин йде на дно моря, тому їх неможливо зареєструвати.

"Вони недоступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за часи війни російських варварів проти України, вже загинуло, імовірно, десятки тисяч дельфінів", - вважає вчений.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня вчені заявляли, що у Чорному морі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну на території кількох країн загинуло понад 3 тис. дельфінів.

Дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації та ехолокації. Страждають дельфіни також від потужних вибухів під час бомбардування тощо.

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