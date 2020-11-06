Тварину поселили для реабілітації в штучній норі, спорудженій на території заповідника.

В Одесі фахівці виходили борсука, який у вересні покалічився, застрягши в старій зрошувальній системі.

Про це в соціальних мережах повідомив відомий еколог, співробітник національного природного парку «Тузловські лимани» (Одеська обл.) Іван Русєв.

За його словами, 5 листопада співробітники заповідника приїхали до Одеси, до ветеринарної клініки «Еквест», де лікувалася і проходила попередню реабілітацію самка борсука, яку у вересні сюди доставили волонтери.

Як зазначив Русєв, тварину, яка через отримані травми була частково паралізована, назвали Іляна. Він наголосив що, фахівці клініки зробили все можливе, аби максимально відновити здоров'я звіра, і в перспективі він міг жити в дикій природі.

«До цього часу (моменту одужання - УНІАН) ми зробили тварині штучну обгороджену нору прямо біля офісу нацпарку. Тепер вона вже ближче до свого природного дому, і ми будемо спостерігати, виходжувати і тренувати ходити по землі і вчити її звикати до природних умов», - написав Русєв.

Він також пояснив, що в умовах клініки, де всюди викладено кахель, дикий звір не міг самостійно пересуватися.

Тварину поступово готуватимуть для повернення на постійне місце проживання - в умовах дикої природи нацпарку. Передбачається, що це станеться ранньою весною.

Русєв також розмістив у соціальних мережах відповідні фото.

Наприкінці вересня в одеську ветеринарну клініку привезли покаліченого борсука, який застряг у старій зрошувальній системі, поряд з національним природним парком «Тузловські лимани». Люди звільнили звіра, але, як виявилося, у нього була паралізована задня частина тулуба і він не міг пересуватися.

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Автор: Лариса Козова