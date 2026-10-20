У нацпарку на Одещині помітили птаха, що має особливий статус в Нідерландах (відео)

Також на честь цього виду птахів було названо астероїд.

В Одеській області, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", в об’єктив фотопастки потрапив Грицик великий – птах, якого неодноразово визнавали національним пернатим Нідерландів, а на честь виду колись навіть назвали астероїд. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

На відео, яке оприлюднив дослідник, можна побачити на мілководді птахів з довгими дзьобами.

За словами Русєва, це – Грицик великий (Limosa limosa) – великий прибережний птах родини баранцевих. Гніздяться ці пернаті далеко від нацпарку – у болотистих районах півночі.

"Але восени мігрує до Західної Європи, Африки через водно-болотні угіддя у Національного природного парку "Тузлівські лимани", - розповів науковець.

Що ще відомо про Грицика великого

Згідно з відкритими джерелами, маса тіла цього кулика становить 230-370 г, довжина тіла – 36-44 см, розмах крил – 62-70 см. У дорослого самця в шлюбному вбранні верх голови бурувато-рудий, над оком – білувата "брова", нижня частина голови, шия і воло – руді, спина і плечі чорно-бурі з рудими й сірими плямами. Верх крил – сірувато-бурий, груди та боки тулуба білі, з поперечними темно-бурими смугами. Черево, надхвістя, підхвістя і спід крил білі, махові пера темно-бурі, вздовж їх основи проходить широка біла смуга, яку добре видно в польоті.

Розмноженню завжди передує токування – ритуальна і видовищна вистава. Зокрема, самці літають над місцем майбутньої "домівки", погойдуються з боку в бік, поперемінно вдаряючи то правим, то лівим крилом. Також самці роблять глибокі пірнання і видають характерні протяжні гнусові крики. Чужих самців виштовхують з території. Під час розмноження веде себе галасливо.

Цікаво, що Грицик великий, згідно з опитуваннями, декілька разів визнавався національним птахом Нідерландів. Зокрема, такий статус він отримав у 2015 році за результатами всенародного голосування, організованого орнітологічною організацією Vogelbescherming Nederland та радіопрограмою Vroege Vogels. Вибір обумовлений тим, що значна частина європейської популяції цих птахів гніздиться саме на вологих луках Нідерландів.

Також на честь цього виду названо астероїд 8765 Лімоса (8765 Limosa), відкритий 29 вересня 1973 року.

Несподіваний приліт рожевих фламінго до нацпарку на Одещині

Як писав УНІАН, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" несподівано прилетіла зграя молодих рожевих фламінго. За словами науковця Івана Русєва, їх "привели" провідники – декілька дорослих особин.

Дослідник нагадав, що війна, яку Росія розв’язала проти України, заважала відтворювати популяцію фламінго у нацпарку. Однак в середині осені сюди прилетіли молоді рожеві фламінго – вони прибули з озера Туз (Туреччина). Молоді птахи з'явилися великою зграєю у 85 особин і тримаються у заповідній зоні нацпарку.

Вас також можуть зацікавити новини: