На Одещину несподівано прилетіла зграя рожевих фламінго (відео)

Україна для цих пернатих наразі небезпечна та, можливо, вони прилетіли, бо поки ще не розуміють, що таке страх.

До Національного природного парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, прилетіли рідкісні птахи – зграя молодих рожевих фламінго, яких сюди "привели" провідники. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв, який оприлюднив відповідне відео.

За його словами, війна, яку Росія розв’язала проти України, заважала відтворювати популяцію фламінго, що прилетіли до парку.

"Однак зараз, в середині осені, до нас прилетіли молоді рожеві фламінго, яких ми кожного року мріємо бачити. Вони прилетіли з озера Туз (Туреччина). Молоді птахи днями з'явилися великою зграєю у 85 молодих птахів і тримаються зараз у заповідній зоні національного парку", - розповів дослідник.

В цьому році, наголошує він, на озері Туз народилось 12800 пташенят та з серпня вони почали літати з Туреччини на Північ. Науковець зазначає, що Україна для цих витончених птахів наразі небезпечна, але вони все одно завітали до Одещини. Він припускає, що через молодий вік ця зграя ще не знає про страх.

"На наші великі Тузлівські лимани вони з'явилися, тому що декілька дорослих фламінго були їх провідниками - ймовірно раніше вони тут бували. А можливо ці провідники народились у 2023 році на Тузлівських лиманах - єдиному році під час війни, коли рожеві фламінго успішно тут гніздувалися - вивели 200 пташенят", - констатує Русєв.

За його даними, у 2026 році на озері Туз в Туреччині зареєстровано найвищий показник успішності гніздування рожевого фламінго за останні 5 років. Міністерство навколишнього середовища Туреччини, а також місцеві орнітологічні організації зафіксували вилуплення 12 800 пташенят. Для порівняння, цей результат є більш ніж удвічі вищим за показники останніх посушливих років.

На відміну від попередніх посушливих років, сезон 2026 року відзначився рясними весняними опадами, поясню дослідник. Це забезпечило належний рівень води та високу концентрацію кормової бази (рачки - Artemia salina). Посилення контролю за водокористуванням навколо басейну озера та мінімізація факторів турбування птахів у гніздовий період - також важливий фактор успішного гніздування.

Перші пташенята почали вилуплюватися на початку червня. Підйом молодняка на крило та підготовка до вильоту з озера тривають з кінця серпня.

"І ось вони до нас долетіли", - підкресли Русєв.

Птахи в Україні - цікаві новини

Як писав УНІАН, у 2023 році рідкісні рожеві фламінго вперше загніздувалися у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (південь Одеської області) - вилупилося 200 пташенят. У 2024-2025 роках гніздування було невдалим, бо через війну сотні гнізд були зруйновані. Навесні 2026 року до нацпарку "Тузлівські лимани" знов прибула зграя цих рідкісних птахів.

Однак гніздування знов було невдалим. За словами науковця, сотні птахів не змогли знайти безпечне місце для гніздування в Одеській області саме через війну.

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