У КМДА закликали не маніпулювати інформацією і не створювати паніки.

Ситуація з якістю води у Києві є контрольованою, профільні служби постійно моніторять стан питної води на території столиці та води в акваторії річок Десна і Дніпро. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що якщо якість води погіршиться, ПрАТ "АК "Київводоканал" негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил.

"За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Проте, за інформацією контролюючих служб, наразі підстав для паніки нема – показники питної води у столиці залишаються в нормі. А на випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою", - йдеться у повідомленні. Відео дня

У КМДА також підкреслили, що окремі організації та установи можуть розробляти плани для убезпечення та реагування на будь-які можливі сценарії розвитку подій - зокрема, звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води.

"Наголошуємо, що такі дії не свідчать про настання надзвичайної ситуації. Просимо медіа не маніпулювати інформацією і не створювати паніки", - закликали у столичній мерії.

Забруднення води в річці Сейм - останні новини

Нещодавно було озвучено збитки від забруднення Сейму та Десни. Так, забруднення річок брудною водою з російської території вже завдало збитків довкіллю Чернігівської області на суму 186 млн грн.

Також повідомлялося, що у регіоні заборонено купання та використання води з річок для господарських потреб.

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