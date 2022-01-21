Диких птахів взяли під патронат фахівці "Київзеленбуду" та Зоопарку.

Орнітологи просять киян не підгодовувати лебедів, що залишились зимувати у столичному парку "Наталка".

Про це зазначено у повідомленні КО "Київзеленбуд" у Facebook.

Звертається увага, що лебеді у парку "Наталка" зимують вже не перший рік. Як стверджують ветеринари, київська зима для лебедів не страшна. Маючи жировий запас, який є природним утеплювачем та "продовольчим запасом", пернаті спокійно переносять низькі температури повітря та води. Лебеді знаходять собі їжу у місцях зимівлі, якщо її немає – змінюють водойму. Взимку харчуються здебільшого підводними частинами рослин.

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У "Київзеленбуді" повідомили, що КП УЗН Оболонського району взяли лебедів під свій патронат та спостерігають за їхнім станом. Також звернулися за фаховою допомогою до спеціалістів Київського зоологічного парку. Вони обстежили місце перебування лебедів, провели спостереження за їхньою поведінкою і підгодували зерновою сумішшю.

"Орнітологи просять містян не підгодовувати диких птахів. Категорично заборонено кидати їм хліб та всілякі хлібобулочні вироби, продукти з магазинів, в тому числі й крупи. Максимум, що можна зробити – насипати вздовж кромки води суміш із цільного зерна – пшениці, кукурудзи, ячменю чи вівса. Незабаром будуть встановлені відповідні інформаційні таблички", - інформує Київзеленбуд.

Як повідомляв УНІАН, озеро в селі Чортория на Буковині потребує порятунку. Лебеді-шипуни вподобали це місце для зимівлі, бо через теплі підземні течії вода там не замерзає навіть у сильні морози.

Однак позаторічна повінь і минулорічна посуха призвели до обміління водоймища. Разом із водою зникли й птахи.

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