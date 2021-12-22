Рятувати водойму взялася місцева громада.

Озеро в селі Чортория на Буковині - водойма, де зимують лебеді - потребує порятунку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожДизайнер із Фінляндії намалював лопатою лисицю на крижаному озері (відео)Озеро в Чорториї відоме тим, що щороку там зимують кілька сотень птахів - так відбувається ще з 1980-х. Лебеді-шипуни вподобали це місце, бо через теплі підземні течії вода там не замерзає навіть у сильні морози.

Торічна повінь і цьогорічна посуха призвели до обміління водоймища. Разом із водою зникли й птахи.

Брусницька об'єднана територіальна громада почала рятувати водойму своїми силами. Вже проводять роботи з поглиблення дна. Завершити планують за 2-3 тижні.

З початком робіт почали повертатися птахи - перша пара лебедів шипунів прилетіла в середині грудня, сповістили в громаді.

Вас також можуть зацікавити новини: