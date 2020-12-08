Тваринам зробили тести після того, як доглядачі помітили, що у них спостерігаються легкі симптоми коронавірусу.

У чотирьох левів в зоопарку Барселони позитивний результат на COVID-19. Це тільки другий відомий випадок, коли великі тварини з сімейства котячих заразилися коронавірусом.

Читайте такожІспанія планує приймати туристів вже з березняПро це пише Reuters.

Три самки на ім'я Зала, Німа і Ран-Ран, а також самець Кіумбе були протестовані після того, як доглядачі помітили, що у них спостерігаються легкі симптоми коронавірусу.

Влада заявила, що у двох співробітників зоопарку підтвердився коронавірус після того, як спалах був вперше виявлений минулого місяця.

Ветеринарна служба Барселони зв'язалася з колегами із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, де у квітні чотири тигри та три Леви отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Це єдиний інший зоопарк, де відомо, що великі тварини з сімейства котячих заразилися коронавірусом.

"Левам була надана ветеринарна допомога у зв'язку з їх легким клінічним станом, схожим на дуже легке захворювання грипом, за допомогою протизапального лікування і ретельного спостереження, і тварини відреагували добре", - йдеться в повідомленні.

Чотирирічний самець і самки, яким виповнилося 16 років, не контактували з іншими тваринами в зоопарку.

Коронавірус у тварин

Коронавірус у норок

У Данії на початку листопада виявили 214 випадків передачі коронавірусу від норок людям

Влада Данії прийняла рішення знищити всю популяцію норок в країні через мутацію коронавірусу, виявлену у тварин. Данський уряд побоюється, що через генетичні зміни вірусу він може бути нечутливий до вакцини.

Це рішення супроводжувалося в країні політичною кризою. Зрештою уряд вирішив, що загроза вакцині у зв'язку з новою мутацією вірусу, "найімовірніше, усунена". Однак до того моменту фермери в Данії знищили понад 10 мільйонів норок.

Випадки зараження норок коронавірусом фіксуються і в інших країнах.

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Автор: Людмила Жерновська