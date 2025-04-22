Як жартують науковці, можливо птах вирішив потренуватися перед наступним сезоном.

На острові Галіндез, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", полярникам вдалося зафіксувати цікаве явище - крадія-пінгвіна. Як розповіли у Національному антарктичному науковому центрі, біологині 30-ї УАЕ Зої Швидкої вдалося зафільмувати, як пінгвін цупив камінці з чужого гнізда, аж поки не з'явився його власник. На записі видно не лише крадіжку каміння та повернення господаря, а й короткий "діалог" між птахами.

Науковці звертають увагу на той факт, що активний період будівництва гнізд у субантарктичних пінгвінів, які мешкають біля станції "Академік Вернадський", відбувається антарктичною весною - це, коли в Україні осінь. Саме тоді вони прибувають на Галіндез та готуються до кладки яєць та виведення малюків. Й саме тоді зазвичай крадуть одне в одного камінці.

У центрі жартують, що можливо пінгвін-крадій вирішив потренуватися перед наступним сезоном.

"Чому ж тоді цей пінгвін облаштовує гніздо зараз - коли шлюбний сезон уже закінчено, до Антарктики наближається зима, а пернаті збираються полишати околиці станції? Мабуть, вирішив потренуватися перед наступним сезоном гніздування, щоб збудувати найкращу "колиску" для майбутніх дітлахів. Або ж хотів прокачати скіли з найшвидшого "запозичення" каміння", - кажуть науковці.

Загалом вчені відзначають, що гніздова поведінка у птахів може проявлятися не лише в період розмноження.

Полярні "злочинці"

Раніше українським полярникам вдалося зафіксувати на відео, як сивка біла - єдиний "сухопутний" птах Антарктики - відбирає їжу у пінгвінів. Зокрема, нахаба напала на пінгвіна, який годував своє пташеня. Це звичайна поведінка для сивки. Вона може бити дзьобом, крилами та, якщо "полювання" вдале, то їжа (паста з криля) падає на сніг, сивка одразу її з'їдає. За словами вчений, сивки живляться крилем з посліду тюленів та пінгвінів, виплювками мартинів та бакланів, навіть не гребують падлиною.

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