Інші пінгвіни намагалися прогнати птахів, але ті постійно поверталися.

Українським полярникам вдалося зафіксувати на відео, як сивка біла - єдиний "сухопутний" птах Антарктики - відбирає їжу в пінгвінів. Як зазначають у Національному антарктичному науковому центрі, зазвичай це нормальна поведінка для цієї цікавої істоти.

"Сивка нападає на пінгвіна, який годує своє пташеня. Може дзьобати або бити крилами. Якщо "полювання" вдале, то їжа (паста з криля) падає на сніг, а сивка одразу її з'їдає", - розповіли у центрі.

На записах також видно, як інші пінгвіни намагаються прогнати білих "нахаб", але ті постійно повертаються.

Загалом сивки живляться крилем з посліду тюленів та пінгвінів, виплювками мартинів та бакланів, не гребують будь-якою падлиною.

"Перебувають в постійному пошуку їжі й усе пробують на дзьоб — раптом воно виявиться їстівне. Тож наші учасники експедицій жартують, що якби ці пташки були розміром з орла, то з’їли б усе живе, зокрема якогось неуважного полярника", - розповіли у центрі.

Новини від полярників

Раніше українські полярники зафільмували біля станції "Академік Вернадський", на острові Галіндез, незвичайну подію - єдиний "сухопутний" антарктичний птах сивка біла влаштував собі "лазню" у воді, яка скупчилася в човні, накритому брезентом. Вчені кажуть, що називають цього гарного білосніжного птаха гібридом курки з голубом.

Сивка не має плавальних перетинок на лапах, а отже живе виключно на суші, проте "приймати ванну" цим птахам також треба. Вода очищає птахів від бруду, паразитів та бактерій. Якщо пір'я не мити, в ньому можуть оселитися шкідники, що викликають інфекції та хвороби.

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