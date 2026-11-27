Якщо його переслідувати, то важко наздогнати навіть на човні.

В Одеській області, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", зафіксували лебедів-кликунів, які прилетіли до України на зимівлю з Тундри. Про це повідомив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити великих птахів у водоймі. Складається таке враження, що деякі з них дивляться прямо в об'єктив камери. При цьому вони роблять нахили голови вперед, немов когось вітають.

"Вони вже прилетіли до нас на зимівлю з далекої Тундри РФ і уклонами вітають нас - українців. Вони мирні і чарівні - лебеді-кликуни подолали понад 5 тисяч кілометрів, щоб дістатися Національного природного парку "Тузлівські лимани". Але зараз тут гучно і лячно для птахів від варварів росіян, відкіля прилетіли мирні гості", - констатує дослідник.

Лебеді-кликуни: що про них відомо

Це вид птахів родини качкових, поширений у північній півкулі, в Україні - пролітний та зимуючий. Перебуває під охороною Бернської конвенції та ряду інших природоохоронних документів.

Згідно з відкритими джерелами, йдеться за великого птаха, що важить від 7 до понад 10 кг. Його тіло витягнуте, довжина шиї приблизно рівна довжині тулуба, ноги короткі, віднесені назад. Дзьоб лимонно-жовтий з чорним кінчиком, оперення біле. Шию кликун тримає прямо, не згинаючи її у формі букви "S".

Часто можна почути радісний поклик цього птаха з різноманітними голосовими модуляціями. Зокрема, характерний глибокий носовой трубний звук. При вигуку його шия зазвичай витягнута, а голова піднята. Вітальний і тріумфальний поклики "ґе-ґе-ґе" разом з помахами крил нагадують голоси гусей. Якщо лебеді відчувають загрозу, то "вигукують" коротке і грубе "ук" або "ак". У польоті кричать "ґра-ґект" або м'яке "кю-кю-кю".

Зазвичай кликун, як і все лебеді, плаває неквапливо і велично, але якщо його переслідувати, то важко наздогнати навіть на човні. Злітаючи з води, довго розбігається, молотить лапами по воді, поступово набираючи швидкість і висоту. По землі ходити не любить і робить це украй неохоче і рідко. Йдеться, що кликун – обережний птах, тримається на широких водних просторах, осторонь від берегів.

Це моногамні птахи, що створюють пари на все життя, причому "подружжя" тримається разом навіть під час зимівлі. Зміна партнера можлива тільки у разі загибелі одного з лебедів. Гніздяться кликуни на берегах водойм: по можливості крупних озер, оточених заростями. Як правило, це глухі лісові озера, далекі від людей. Іноді гніздиться і на морському узбережжі, якщо там є зарості очерету.

Лебідь-кликун – національний птах Фінляндії, зображений на фінській монеті номіналом 1 євро.

В Одеській області помітили найшвидшого у світі птаха

Нагадаємо, на Одещині, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", зафіксували рідкісного птаха - сапсана, який вважається найшвидшим птахом та взагалі твариною у світі. Цей великий хижак під час пікірування на здобич розвиває швидкість понад 322 км/год. Сапсан включений до Червоної книги України, до Додатку I Конвенції СІТЕС тощо. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" він спіймав звичайного мартина.

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