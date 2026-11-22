Виявивши здобич, хижак підіймається над жертвою і майже прямовисно каменем пікірує донизу.

В Одеській області, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", зафіксували рідкісного птаха - сапсана, який вважається найшвидшим птахом та взагалі твариною у світі.

Про це повідомив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв. Він оприлюднив відео, на якому можна побачити цього хижого птаха.

"Сокіл сапсан (Falco peregrinus) – великий хижий птах родини соколових і найшвидша істота у світі. Під час пікірування на здобич він розвиває швидкість понад 322 км/год. Зараз, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", під час тиші від війни Росії проти України, він спіймав звичайного мартина", - розповів дослідник.

Сокіл сапсан: що про нього відомо

Сапсан – хижий птах родини соколових, поширений на всіх континентах, окрім Антарктиди. Вважається рідкісним птахом. Включений до Червоної книги України до Додатка I Конвенції СІТЕС тощо. Довжина його тіла становить 34-50 см, розмах крил 80-120 см.

Згідно з відкритими джерелами, залежно від розміру й особливостей забарвлення, розрізняють близько 17 підвидів цього птаха. В Україні – три підвиди: звичайний, кавказький і тундровий сапсани: перші два - рідкісні гніздові птахи, третій зустрічається на перельотах.

Вважають, що це найшвидший птах (і взагалі тварина) у світі – при пікіруванні на здобич він здатний розвивати швидкість понад 322 км/год (90 м/с). Під час полювання сидить на присаді або ширяє (планує) в небі. Виявивши здобич, підіймається над жертвою і майже прямовисно каменем пікірує донизу, вдаряючи її складеними і притиснутими до тулуба лапами по дотичній. Удар кігтями задніх пальців сапсана по жертві буває настільки сильним, що навіть у достатньо великого розміру жертви може відлетіти голова.

Сапсан полює переважно на птахів середнього розміру, іноді – на невеликих ссавців.

Острів в обмін на птахів

У Західній Європі перша писемна згадка про сапсана як про окремого птаха датується 15 століттям, коли побачив світ англійський рукопис Boke of St. Albans. Останній містить правила полювання з хижими птахами. Згідно з відкритими джерелами, з сапсанами пов'язана низка західноєвропейських традицій. Зокрема, в 1405 році король Англії Генріх IV передав острів Мен в довічне володіння серові Джону Стенлі в обмін на зобов'язання подарувати йому двох сапсанів на коронацію й дарувати по два птахи всім наступним англійським монархам. А 1530 році імператор Священної Римської Імперії Карл V при передачі острова Мальта лицарському ордену Госпітальєрів (Мальтійському ордену) також зобов'язав тих щороку присилати йому по одному сапсану як феодальну повинність.

Як писав УНІАН, на Одещині, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", на відео потрапив деревний богомол. На території сучасної України його вперше зареєстрували в Криму ще у 1916 році, куди він й потрапив туди з чорноморського узбережжя Кавказу.

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