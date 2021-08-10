Вчені досі не знають, навіщо тварини вирушили в таку далеку дорогу.

Слони, які майже 17 місяців гуляли по Китаю, попрямували додому. Всього стадо з 14 тварин пройшли майже 700 кілометрів.

Про це пише ВВС.

Слони під час своєї подорожі по країні кілька разів нападали на ферми, але жодного разу ніхто не постраждав. Тварини відійшли від свого будинку на 200 кілометрів і потім повернули додому.

Передбачається, що стадо вирушило з природного заповідника в префектурі Сішуанбанна на півдні Китаю.

Весь час, поки слони гуляли по Китаю, влада за ними стежила та намагалася повернути додому для цього ставили харчові приманки й блокпости, щоб направити їх в необхідному напрямку. Крім того, щоб слони не нашкодили людям, фахівці використовували 18 безпілотників для відволікання тварин.

Як раніше повідомляв УНІАН, мандрівне стадо слонів, про яке в останні дні розповідає вся китайська і світова преса, прилягло поспати в лісі. Це зафіксували дрони, які за ним спостерігають.

Стадо з 15 диких слонів, включаючи трьох слоненят, вирушило в дорогу з рідних місць на південному заході Китаю в невідомий пункт призначення ще 15 місяців тому і з того часу пройшло вже близько 500 км, забрідаючи по дорозі в села і навіть великі міста.

Автор: Анастасія Горбачова