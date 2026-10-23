Океан втрачає свої 'тропічні ліси': вчені зробили похмурий прогноз

Згідно з оцінкою науковців, 96% мілководних рифових екосистем уже перебувають під критично високою загрозою.

Майже всі коралові рифові екосистеми світу ризикують зруйнуватися протягом наступних 50 років. Головними причинами є потепління океанів і морські хвилі спеки - про це йдеться у глобальній оцінці, про яку пише The Independent.

Дослідження Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) представили під час конференції ООН з питань біорізноманіття в Албанії.

Як повідомляється, згідно з оцінкою науковців, 96% мілководних рифових екосистем уже перебувають під критично високою загрозою і можуть зникнути до 2075 року.

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Більшість найвідоміших рифових систем планети, зокрема Великий Бар’єрний риф в Австралії, Кораловий трикутник у західній частині Тихого океану та Південно-Східній Азії, Мезоамериканська бар’єрна рифова система й коралові рифи Червоного моря, опинилися в категорії тих, що перебувають під критичною загрозою. Це найвищий рівень небезпеки.

"Загроза руйнування коралових рифів зростає. Однак це має стати сигналом до негайних дій, а не приводом для відчаю", – заявив Мішал Гудка, науковий керівник першої глобальної оцінки стану коралових рифових екосистем.

За його словами, коралові рифи продемонстрували дивовижну здатність відновлюватися після руйнівних випадків знебарвлення.

"У майбутньому можуть зберегтися окремі ділянки рифів із коралами, стійкими до несприятливих умов. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб дати їм шанс на виживання", – наголосив він.

Нова оцінка стала черговим тривожним сигналом для коралових рифів, які мають вирішальне значення для рибальства й туризму, а також захищають узбережжя від ерозії та штормів. Їх нерідко називають "тропічними лісами моря" через надзвичайно багате біорізноманіття. Рифи забезпечують середовище існування для чверті морських видів, а також підтримують життя прибережних громад і роботу місцевого бізнесу.

Коли рифова екосистема руйнується, тверді корали зникають, а їхнє місце займають водорості, уламки та губки. У результаті риф більше не може підтримувати різноманітну екосистему, у якій живуть як крихітні безхребетні, так і рифові риби, зокрема групери.

"Коралові рифи – один із найвиразніших показників стану здоров’я океану", – заявила генеральна директорка МСОП Гретель Агілар.

Оцінка охопила 127 тропічних і субтропічних екологічних регіонів, а загальна площа досліджених коралових рифів у світі становила 188 362 квадратних кілометри, йдеться у статті.

Зміни клімату дослідники назвали "найпослідовнішим чинником, що спричиняє скорочення коралових рифів у всьому світі".

Крім того зазначається, що у журналі Nature опублікували ще одне дослідження МСОП, згідно з яким майже 44% видів коралів, що формують рифи, зазнають підвищеного ризику зникнення через зміну клімату. Рік тому дослідження показало, що масштабне знебарвлення коралів охопило 84% рифів Світового океану. Це був найінтенсивніший подібний випадок за всю історію спостережень.

"2024 рік став найспекотнішим за всю історію метеорологічних спостережень на планеті, і значна частина надлишкового тепла поглинається океанами. Середньорічна температура поверхні океанічних вод за межами полярних регіонів досягла рекордних 20,87 градуса Цельсія", - зазначають автори статті.

Окрім скорочення глобальних викидів парникових газів, фахівці наголошують на необхідності зменшувати забруднення, боротися з надмірним виловом риби та обмежувати забудову узбережжя. Такі заходи можуть підвищити шанси рифів на виживання.

"Ми знаємо, що потрібно робити: суттєво скорочувати викиди, посилювати захист і відновлення природних екосистем, а також забезпечувати стабільне фінансування стійких прибережних екосистем і громад, які від них залежать", – підсумувала Агілар.

Більше про рифові системи

Нагадаємо, австралійському Великому Бар'єрному рифу багато років пророкують вимирання. Водночас президент аналітичного центру Copenhagen Consensus Center Б'єрн Ломборг стверджує, що останні вимірювання не в'яжуться з такими прогнозами.

Зокрема, австралійські морські дослідники нещодавно оприлюднили щорічний звіт про стан рифу. Згідно з ним, на більшій частині рифу коралів не поменшало, вони або тримаються, або додаються. За 40 років регулярних вимірювань найкращими були саме останні п'ять.

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