Дослідження показали, що затінення коралових рифів хоча б на кілька годин на день уповільнює процес відбілювання.

Вчені знайшли можливе рішення, як врятувати світові коралові рифи від знебарвлення, викликаного зміною кліматичних умов, пише Newsweek.

Як йдеться у статті, коралові рифи в усьому світі страждають через кліматичні зміни, які призводять до відбілювання коралів - процесу, який змушує корали повністю втрачати свої яскраві кольори. Процес викликаний стресовими факторами, які негативно впливають на здоров’я коралів. Різкі зміни температури води, світла та доступності поживних речовин можуть спричинити відбілювання коралів. Хоча лише відбілювання не призводить до смерті, воно може збільшити ймовірність загибелі коралів.

Ці випадки відбілювання зростають у всьому світі, і коли ці корали гинуть, вони рідко відновлюються. У результаті дослідники гарячково шукають способи запобігти цьому.

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Зазначається, що один з найгірших випадків знебарвлення відбувся на Великому Бар’єрному рифі в Австралії з 2016 по 2017 рік, що спричинило знебарвлення 91 відсотка рифу. У 2023-2024 роках також існує підвищений ризик знебарвлення через умови Ель-Ніньо, що призводить до підвищення температури води.

Водночас дослідники виявили, що затінення може значно зменшити ймовірність негативного впливу на корали

Вони зазначають, що є докази того, що періодичне затінення в контрольованих умовах може пом’якшити стрес і уповільнити відбілювання. Зменшення сонячного світла на 30 відсотків протягом чотирьох годин близько сонячного полудня може уповільнити відбілювання в деяких коралах на мілині.

Дослідження показало, що затінені корали вибілювалися набагато менше, ніж незатінені. Ті, які були затінені протягом 24 годин, також вибілювалися менше, ніж ті, які були затінені протягом чотирьох годин у середині дня.

Дослідники зазначають, що для затінення можна використовувати штучні покриття та системи створення туману над водною поверхнею.

"Основним обмеженням застосування туману є атмосферні умови, де потрібна низька швидкість вітру та висока вологість, і те, і інше відбувається влітку над Великим Бар’єрним рифом. Однак необхідні додаткові дослідження та розробки, перш ніж поточні технології будуть готові для розгортання в польових умовах. Наразі випробування дали кілька багатообіцяючих результатів і припускають, що можна створити достатній туманний покрив на десятках гектарів рифу", - йдеться у статті.

Небезпека для коралових рифів

Раніше в ООН заявили про необхідність внести Великий Бар'єрний риф до списку об'єктів Всесвітньої спадщини, що знаходяться "в небезпеці" через кліматичну кризу.

Дослідники прийшли до висновку, що підвищення температури поверхні моря і окислення вод може знищити майже всі існуючі місця проживання коралових рифів до 2100 року. При цьому, від 70 до 90% коралових рифів зникнуть протягом наступних 20 років в результаті зміни клімату і забруднення.

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