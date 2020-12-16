Завдяки реалізації цього проекту викиди в довкілля знижено на 90%.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" завершила найбільший в історії України екологічний проект з модернізації аглофабрики на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча (ММК) вартістю понад 160 млн дол., що дозволило на 90% знизити викиди забруднювальних речовин в атмосферу й перевершити сучасні європейські стандарти.

Про це повідомив генеральний директор ММК ім. Ілліча Тарас Шевченко в ході віртуального прес-туру на комбінат.

«У мене сьогодні приємна й почесна місія проінформувати громадськість і владу міста Маріуполь, що взяті публічні зобов'язання металургійного комбінату імені Ілліча з будівництва та введення в експлуатацію газоочисних споруд нашої аглофабрики успішно завершені», - сказав Шевченко.

"Безпрецедентний, найбільший екологічний проект, який здійснювала група «Метінвест», вартістю 160 мільйонів доларів сьогодні успішно завершено і газоочисні споруди аглофабрки працюють у проектних параметрах», - додав генеральний директор комбінату.

Він повідомив, що стартом цього амбітного проекту вважається 2014 рік, коли були укладені договори на виготовлення й поставку обладнання, тоді як ще у 2012 році були розроблені загальна концепція і технічні рішення з модернізації.

Шевченко зазначив, що головним постачальником технологічного обладнання є велика італійська компанія Termokimik, провідний виробник обладнання для промпідприємств у сфері охорони довкілля, а генеральний підрядник з реалізації проекту - «Метінвест-Інжиніринг».

Він повідомив, що раніше 80% всіх викидів комбінату утворювалося саме на аглофабриці, і близько 40% пилу в місті Маріуполь також формувала аглофабрика.

При цьому, як повідомив у ході онлайн прес-туру начальник відділу навколишнього середовища та промислової безпеки ММК ім. Ілліча Володимир Колодочка, завдяки реалізації даного проекту викиди в довкілля знижені на 90%.

Читайте також"Метінвест" планує до кінця року завершити найбільший в історії України екологічний проект"Загальний екологічний ефект, який досягається від впровадження проекту, - це скорочення викидів пилу на 90% і сполук сірки на 46%», - повідомив Колодочка.

Він зазначив, що цей ефект, який зараз досягається на аглофабриці, став можливий завдяки впровадженню сучасного двоступеневого очищення агломераційних газів. Це дозволило знизити рівень концентрації пилу до 15-20 міліграм на кубічний метр, при встановлених українським законодавством 50 мг/куб. м.

«В якості першого ступеня очищення у нас виступають циклони, де відбувається грубе очищення від великих частинок пилу. Далі агломераційні гази надходять на рукавний фільтр, де відбувається тонше очищення пилу до концентрації близько 15-20 міліграм в кубічному метрі, що відповідає найкращим європейським практикам», - повідомив він.

Довідка УНІАН. Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча - підприємство повного металургійного циклу, яке виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення.

Комбінат входить до Металургійного дивізіону Групи "Метінвест".

"Метінвест" - найбільший в Україні й один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини та сталі.

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Автор: УНІАН