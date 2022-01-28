Екологи разом із зоозахисниками шукають, куди саме прилаштувати тварину.

Власник півторарічного лева Роми погодився віддати дику тварину до спеціалізованого притулку. Останніми місяцями лев жив просто у дворі в одному з сіл Прикарпаття.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Власник запевняв, що купив лева, аби врятувати від загибелі. Однак дозволу на утримання хижака у чоловіка немає.

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З ним поспілкувалася обласна поліція та місцева екологічна інспекція. Він погодився добровільно віддати дику тварину.

Лева мають передати до спеціалізованого притулку. Поки екологи разом із зоозахисниками шукають, куди саме прилаштувати тварину.

Як повідомлялося раніше, півторарічного хижака досі тримали на території одного зі складів в селі Старуня в Івано-Франківській області. Господар нерідко вигулював лева - на звичайному повідку для собак.

Селяни розповіли, що тварина тікала від власника і гуляла селом сама. Лева бачили на полі, на заправці і біля сільського кафе.

Допоки тварина була маленькою та не завдавала дискомфорту - сусіди мовчали. Коли підросла, власник почав залякувати сусідів. До того ж вони не були впевнені, що власник зможе втримати на повідку лева вагою понад 150 кілограмів.

Раніше в індійському місті Алігарх леопард увірвався у будівлю школи, увійшов до класу і напав на учня.

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