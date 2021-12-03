Після нападу тварини, хлопчика госпіталізували.

В індійському місті Алігарх леопард увірвався у будівлю школи, увійшов до класу і напав на учня.

Учень на ім'я Лакі Радж Сінгх зайшов в шкільний клас перед заняттям і виявив там леопарда, повідомляє ТСН з посиланням на сайт телеканалу NDTV.

"Як тільки я відвернувся, тварина напала і вкусила мене за руку і спину", - розповів школяр.

Після цього Сінгха терміново доставили в лікарню, надали йому необхідну допомогу і відпустили додому.

Читайте такожВ Індії леопард відкусив голову 9-місячному немовляті

Співробітники школи замкнули леопарда в класі і почали стежити за ним через камери відеоспостереження. Директор школи звернувся в організацію захисту диких тварин і викликав рятувальників, які незабаром прибули на місце події. Їм знадобилося дев'ять годин, щоб зловити хижака і забрати його в безпечне місце.

Як повідомляв УНІАН, в Індії тигриця розтерзала двох людей на очах у їхнього друга, який встиг залізти на дерево і врятуватися.

Повідомляється, що троє хлопців поверталися в своє село на мотоциклі. Вони вирішили їхати через тигриний заповідник, хоча їх попереджали, що в околицях розгулює самка тигра з дитинчатами.

Після інциденту тіла загиблих виявили місцеві жителі, які йшли по дорозі. Вони повідомили про знахідку в поліцію і допомогли хлопцю, який врятувався, спуститися з дерева. Його доставили в найближчу лікарню в стані шоку.

Автор: Ірина Погоріла