Відвідувати їх зможуть військові та правоохоронці.

У Київській області цивільним заборонили ходити чи їздити до лісів. Відвідувати їх зможуть військові та правоохоронці.

Про це повідомляє прес-центр Вишгородської районної ради в Київської області.

Відповідна заборона діє згідно з третім пунктом указу президента "Про запровадження воєнного стану в Україні".

"Забороняється відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки", - йдеться в повідомленні.

При цьому вийнятком є:

ЗСУ,

командуванням видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань,

Державної прикордонної служби України,

Державної спеціальної служби транспорту,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

Національної гвардії України,

Служби безпеки України,

Служби зовнішньої розвідки України,

Управління державної охорони України,

Міністерства внутрішніх справ України,

інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарської мети, у період воєнного стану.

Нагадаємо, українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.

Вас також можуть зацікавити новини: