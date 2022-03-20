На Київщині цивільним заборонили відвідувати ліси / фото REUTERS
У Київській області цивільним заборонили ходити чи їздити до лісів. Відвідувати їх зможуть військові та правоохоронці.
Про це повідомляє прес-центр Вишгородської районної ради в Київської області.
Відповідна заборона діє згідно з третім пунктом указу президента "Про запровадження воєнного стану в Україні".
"Забороняється відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки", - йдеться в повідомленні.
При цьому вийнятком є:
- ЗСУ,
- командуванням видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань,
- Державної прикордонної служби України,
- Державної спеціальної служби транспорту,
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
- Національної гвардії України,
- Служби безпеки України,
- Служби зовнішньої розвідки України,
- Управління державної охорони України,
- Міністерства внутрішніх справ України,
- інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарської мети, у період воєнного стану.
Нагадаємо, українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.