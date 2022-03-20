На Київщині цивільним заборонили відвідувати ліси / фото REUTERS

У Київській області цивільним заборонили ходити чи їздити до лісів. Відвідувати їх зможуть військові та правоохоронці.

Про це повідомляє прес-центр Вишгородської районної ради в Київської області.

Відповідна заборона діє згідно з третім пунктом указу президента "Про запровадження воєнного стану в Україні".

"Забороняється відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки", - йдеться в повідомленні.

При цьому вийнятком є:

  • ЗСУ,
  • командуванням видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань,
  • Державної прикордонної служби України,
  • Державної спеціальної служби транспорту,
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
  • Національної гвардії України,
  • Служби безпеки України,
  • Служби зовнішньої розвідки України,
  • Управління державної охорони України,
  • Міністерства внутрішніх справ України,
  • інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарської мети, у період воєнного стану.

Нагадаємо, українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.

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