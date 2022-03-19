Варто бути обережними в містах, в яких точилися бої.

Українці, будьте уважні: путінська орда залишає після себе протитанкові, протипіхотні міни, а також міні-пастки з розтяжками. Варто бути обережними в містах, в яких йшли бої.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Будьте особливо обережними при пересуванні по містах, в яких йшли вуличні бої, зокрема під час прогулянок по лісах і парках", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зауважили, що ворог України – дуже підступний і не гребує будь-якими способами завдати шкоди цивільному населенню України. Зокрема, зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей.

Що робити, коли побачили підозрілий предмет

В жодному разі не чіпайте його;

Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліцію (102);

Попередьте перехожих про можливу небезпеку;

Відійдіть якнайдалі від підозрілого предмета;

Дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місцеперебування підозрілого предмета.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила детальну інструкцію, що робити в разі виявлення ворожих ДРГ або диверсантів, які зараз топчуть наші землі. Перш за все – зберігайте спокій і допомагайте затримувати окупантів. Не вірте їх фейкам.

Для всіх охочих боротися з російськими окупантами в Україні запрацював сайт Центру національного спротиву. Він покликаний допомогти швидкою, перевіреною інформацією для боротьби з ворогом.

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