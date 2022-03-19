Українці, будьте уважні: путінська орда залишає після себе протитанкові, протипіхотні міни, а також міні-пастки з розтяжками. Варто бути обережними в містах, в яких йшли бої.
Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
"Будьте особливо обережними при пересуванні по містах, в яких йшли вуличні бої, зокрема під час прогулянок по лісах і парках", – йдеться в повідомленні.
У відомстві зауважили, що ворог України – дуже підступний і не гребує будь-якими способами завдати шкоди цивільному населенню України. Зокрема, зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей.
Що робити, коли побачили підозрілий предмет
- В жодному разі не чіпайте його;
- Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліцію (102);
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку;
- Відійдіть якнайдалі від підозрілого предмета;
- Дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місцеперебування підозрілого предмета.
Раніше Служба безпеки України оприлюднила детальну інструкцію, що робити в разі виявлення ворожих ДРГ або диверсантів, які зараз топчуть наші землі. Перш за все – зберігайте спокій і допомагайте затримувати окупантів. Не вірте їх фейкам.
Для всіх охочих боротися з російськими окупантами в Україні запрацював сайт Центру національного спротиву. Він покликаний допомогти швидкою, перевіреною інформацією для боротьби з ворогом.