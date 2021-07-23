Йдеться про рибу горбушу, яку також називають "російським лососем". Останнім часом вона почала витісняти іншу рибу і стала загрозою для місцевої екосистеми.

У річках Норвегії рекордно поширилася риба горбуша, яку також називають "російським лососем". Тепер вона становить загрозу для місцевої екосистеми.

Про це заявила Норвезька національна телерадіокомпанія NRK.

За словами експертів, горбуша витісняє іншу рибу, адже перемагає в боротьбі за прожиток і життєвий простір.

"Ці російські загарбники загрожують норвезькому лососю. Ми вже можемо побачити наслідки вторгнення: багато річок на сході Фіннмарка закриті для рибальства, адже атлантичного лосося стало дуже мало", - підкреслили вони.

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Попри позитивну оцінку потенціалу горбуші для рибальської промисловості, уряд країни включив цю рибу в чорний список. Норвезька влада витратить більше мільйона крон, щоб скоротити її популяцію.

"Але горбуша - міцний горішок. Вона неймовірно плідна, а її потомство дуже життєздатне. Вона швидко росте і легко підіймається по самих бурхливих річках", - сказано в статті.

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Автор: Денис Прядко