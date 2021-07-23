У загиблих риб виявили фізичні пошкодження тулуба – зокрема, рубані рани, відсутність частин тіла, в основному голів.

Масову загибель товстолоба поблизу греблі Дніпро-ГЕС зафіксували інспектори рибоохоронного патруля в Запорізькій області.

Про це повідомило Державне агентство рибного господарства та меліорації.

У загиблих риб виявили фізичні пошкодження тулуба – зокрема, рубані рани, відсутність частин тіла, в основному голів.

"Орієнтовна загальна вага товстолобів, що загинули, складає близько 4000 кг. Частина загиблої риби випала на дно, тому дані щодо кількості загиблої риби будуть уточнювати", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що товстолобів активно збирають рибалки-любителі – за їх поясненнями, для власного споживання.

Дані щодо масової загибелі риб передадуть до інших компетентних органів для розслідування і встановлення причин загибелі.

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Автор: Ганна Нагорна