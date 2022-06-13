Мати дитинчат загинула.

На Одещині ветеринари врятували трьох червонокнижних кошенят, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Про це в соціальних мережах повідомили ветеринари Леонід та Валентина Стоянови.

"Нещодавно, до нас на реабілітацію потрапило троє кошенят лісової кішки у дуже тяжкому стані", - повідомили вони, пояснивши, що після чергового ракетного удару по Одеській області жителі навколишніх сіл виявили "гніздо" з кошенятами, а поруч – мертву маму.

Тварин породи середньоєвропейський лісовий кіт ветеринари зараз виходжують.

"Ми дуже сподіваємося, що у нас вийде реабілітувати цих кошенят і повернути їх назад в дику природу. Але до цього ще довгий шлях!", - акцентують вони.

За їхніми даними, середньоєвропейський лісовий кіт – тварина, яка фактично не наближається до поселень і уникає всіх можливих контактів з людиною. Ця унікальна тварина вважається практично зниклою. Внесена до Червоної книги. В Україні їх налічується близько 300 особин. Найбільшою проблемою їх зникнення вважається конкуренція з домашніми кішками і передача від них інфекцій.

"Знищення ареалів проживання людиною, полювання на них, а тепер ще й війна грають свою роль в їх стрімкому зникненні", - сказано в повідомленні.

Раніше на Одещині у заповідник прилетіли найменші у світі чайки.

Вас також можуть зацікавити новини: