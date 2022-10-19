Відібрані зразки направлені на дослідження в Італію та Німеччину.

На Одещині з 24 лютого виявлено понад 90 дельфінів, загиблих через використання гідролокаторів кораблями РФ.

Про це на прес-конференції повідомив керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко.

За його словами, ведеться розслідування за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України — за фактом масової загибелі дельфінів на узбережжі Чорного моря на Одещині.

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Як повідомив Костенко, наразі слідству відомо про 95 дельфінів.

"Але ми розуміємо, що їх набагато більше", - додав прокурор.

Наразі з 6 трупів фахівці відібрали зразки, які направлені в спеціалізовані інститути в Італії та Німеччині, які повинні дати відповідь про причини смерті цих тварин.

Слідство вважає, що дельфіни загинули через масове застосуванням сонарів (гідролокаторів) на кораблях Збройних сил РФ. Вважається, що ці пристрої пошкоджують органи слуху дельфінів, і це приводить до їх гибелі.

Також відповідні документи направлені до Румунії, Болгарії та Туреччини, де також зафіксовано факти загибелі дельфінів.

Загиблі дельфіни на Одещині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчені вважають, що у Чорному морі, на території кількох країн, через військову агресію РФ вже загинули десятки тисяч дельфінів.

"Слід знову нагадати, що корабельне угруповання Чорноморського флоту рашистів в кінці липня було посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет. Орки тоді продовжували тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря", - сказав Русєв, додавши, що тварини загинули внаслідок використання гідролокаторів (сонарів).

Це обладнання створює потужні звуки, які негативно впливали на здоров’я та життя тварин. Вони потрапляли у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводило з ладу їхні органи навігації та ехолокації, і вони отримували потужну акустичну травму.