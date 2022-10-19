Попри наявність ордера мер намагався перешкодити правоохоронцям і щоб запобігти зриву слідчо-процесуальних дій співробітники СБУ вдягнули на нього кайданки.

Мер Білгород-Дністровського, що на Одещині, Віталій Граждан провокував бійку із правоохоронцями під час обшуку у своєму кабінеті у справі про махінації із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу.

Як повідомляє Білгород-Дністровська міськрада, 18 жовтня Граждана в його службовому кабінеті нібито побили співробітники спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Згодом Граждан під час прямого включення вже з лікарні розповів, що після проведення обшуку у його кабінеті та підписання відповідного протоколу, коли він хотів вийти з кабінету, то його нібито почали бити троє співробітників СБУ.

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"Скрутили, поклали на підлогу, під час цього били мене по обличчю", - розповів він.

За словами міського голови, співробітники СБУ нібито не допускали до нього медиків "швидкої" та говорили, що виправдовуватимуть свої дії тим, що він сам напав на них.

"Я лежав в кайданках, побитий. І в цей час зайшов працівник прокуратури і почав вручення мені підозри у вчиненні кримінального правопорушення у справі, яка відбулася у райраді…, що я завдав Григорію Мельниченку легкі тілесні ушкодження", - сказав Граждан.

На відео у мера на обличчі було видно невеликі садна.

Він розповів, що залишається у стаціонарі лікарні, адже медики нібито діагностували у нього струс мозку та розтягнення зв'язок на руці.

Водночас, у прес-службі СБУ кореспонденту УНІАН повідомили, що 18 жовтня співробітники СБУ та Нацполіції проводили слідчо-оперативні дії у кабінеті Граждана.

Обшук відбувався в рамках одразу двох кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв ведення війни) Кримінального кодексу України.

"Серед іншого мер, котрий балотувався на виборах від проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, підозрюється у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу. Тож правоохоронці прийшли, аби провести обшук і вилучити документи, які підтверджують протиправні дії", - розповіли у СБУ.

У відомстві зазначили, що попри наявність ордера мер намагався перешкодити правоохоронцям і провокував бійку.

Відтак, щоб запобігти зриву слідчо-процесуальних дій, співробітники СБУ застосували передбачений законом захід – вдягнули на нього кайданки.

У СБУ наголосили, що жодних ознак фізичного насильства, незважаючи на всі провокації мера, вчинено не було.

Навпаки, саме за фактом нападу на співробітників СБУ при виконанні службових обов‘язків Нацполом відкрите провадження щодо самого міського голови.

"Окремо наголошуємо - в умовах, коли справжні герої України гинуть на фронті, захищаючи Батьківщину, будь-які спроби місцевих "князьків" наживатися на війні та людському горі отримають швидку оцінку правоохоронних органів", - додали в СБУ.

Бійка у міській раді на Одещині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 липня під час позачергової сесії Білгород-Дністровської районної ради Одеської області побилися мер міста Білгород-Дністровський Віталій Граждан та голова Білгород-Дністровської райради Григорій Мельниченко, який є зятем колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького.

Поліція розпочала розслідування за ст. 125 (навмисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.