Хвора та змучена тварина навіть після реабілітації не зможе жити в дикій природі.

Червонокнижне рисеня в жахливому станы намагалися продати на українському сайті з оголошеннями за 3,8 тисячі доларів, йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповіла зоозахисниця Ярослава Коба, про продаж червонокнижної тварини вона дізналася від підписників, що побачили оголошення. Тоді ухвалила рішення – треба залучити поліцію і забрати тварину.

"Фотографія цього рисенятка, 3800 доларів. … Ми продумали чітко легенду, ми з цією людиною вели листування два тижні. Головною метою було зібрати деталі цього бізнесу, передати це поліції", – каже Коба.

Зоозахисниця розповідає, що в листуванні власники червонокнижної тварини вихваляли її, розповідаючи, що вона ласкава, добре ставиться до дітей. Також пропонували в майбутньому зводити з котами (наприклад, породи мейн-кун).

"Вони надіслали нам відео, де жінка в басейні з риссю плаває. І підпис: "Полайкайте нас, бо рись старається". І я думаю: "Серйозно? Умови для рисі – плавати в басейні, щоб божевільна власниця набрала переглядів у TikTok?", – обурюється жінка.

Зрештою зоозахисники домовилися з власниками тварини про покупку. Зустріч відбулася просто на стоянці біля одного з ТЦ в Києві. Рись привезли у перевозці для котів, а потім випустили на вулицю. На зустріч прибули і працівники поліції, які висунули чоловікові вимогу віддати тварину. Попри те, що жодних документів на тварину у чоловіка не було, віддати тварину добровільно він не погодився.

"Я не згоден з тим, що ви забираєте тварину. Я не буду віддавати. Примусово забирати не можна", – казав на камеру чоловік, який привіз рись на продаж.

Поліція вмовляла його віддати тварину, але зрештою була вимушена застосувати силу.

"Ми дуже боялися, щоб тварина не втекла, бо це був вільний простір. Вона перебувала без нагляду, без повідця. Ми оперативно перенесли її в інше місце, придбали переноску, і вже доставили до центру", – розповідає Ольга Кияниця, речниця Обухівського управління поліції Київської області.

Продаж і утримання червонокнижних тварин в домашніх умовах заборонені в Україні, однак жодної кримінальної відповідальності за це немає, як і органів, відповідальних за відстежування подібних оголошень. Власникові риси загрожує лишень штраф – на суму до 160 тисяч гривень.

"Чоловіка ми не затримували, бо це адміністративне правопорушення. Це не кримінал. Ми не могли його заарештувати", – додає речниця поліції.

Вилучене рисеня наразі перебуває в одній з ветеринарних клінік Києва. Ветеринари кажуть, що це – дівчинка, їй приблизно 3,5 місяці. Зауважують, що вага і розмір тіла тварини недостатні, в неї рахіт та глисти.

"Вона має дуже поганий вигляд. Її, очевидно, неправильно відгодовували. Можливо, ще вилізе дуже багато проблем зі здоров’я. … 25-30%, що вона взагалі виживе, переживе карантин, трошки відновиться", – каже Марина Шкваря, співвласниця ведмежого притулку, до якого потрапляють тварини, що незаконно утримувалися в цирках та кафе.

Після реабілітації рись, ймовірно, поїде за кордон – в один з центрів диких тварин, бо в Україні таких наразі немає. Тварині все одно доведеться жити в неволі: до виживання в дикій природі вона не здатна.

Вбивство червонокнижних тварин в Україні

Торік стало відомо, що на одній з залишених російськими окупантами позицій на Херсонщині було знайдено закатованих тварин. Це червонокнижний сірий хом'як.

Цього року на Одещині упіймали браконьєрів, що вбили рідкісну червонокнижну рибу – 125-кілограмову білугу.

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