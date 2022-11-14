До великої війни ці звірі, що живуть у степах півдня, оберігалися місцевими зоозахисниками.

На одній з залишених позицій російських окупантів на Херсонщині було знайдено закатованих тварин.

Як повідомляє Українська природоохоронна група (UNCG) у Facebook, серед убитих росіянами тварин виявили червонокнижного сірого хом'яка.

До великої війни ці звірі, що живуть у степах півдня, охоронялися та оберігалися місцевими зоозахисниками.

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На відзнятих українськими військовими фото видно, що росіяни повісили гризунів за хвости і шиї на одному з дерев, під яким також знайшли залишене від окупантів сміття.

Екоцид в Україні

За даними зоозахисників, за дев’ять місяців війни російські агресори забруднили 182 880 квадратних метрів українського ґрунту. Росіяни окупували 8 українських заповідників та 12 національних природних парків. Внаслідок військових дій вражено 20% природоохоронних територій України.

На Чорнобильській АЕС окупанти завдали збитків щонайменше на 2,5 млрд гривень. Високим залишається рівень ядерної загрози на Запорізькій АЕС. Російські окупанти регулярно обстрілюють станцію, розміщують на її території важке озброєння та не допускають до ремонтних робіт українських спеціалістів та представників МАГАТЕ. Зона відчуження навколо ЗАЕС в результаті потенційного ядерного вибуху може складати до 30000 квадратних кілометрів.

1000 квадратних кілометрів поверхні Чорного моря забруднені нафтовими викидами від російської військової авіації та суден. Через забруднення води загинули щонайменше 50 тис. чорноморських дельфінів, причому – як на узбережжі Одещини, так і в акваторіях Болгарії, Румунії та Туреччини.

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