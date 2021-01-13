У мережу потрапило відео, як лисиця вільно розгулює серед вінницьких багатоповерхівок.
Читайте такожОпубліковано знімки коней Пржевальського в Чорнобильській зоні (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
На відео видно, що тварина спокійно реагує на автомобілі та людей.
«Місцеві кажуть, за останній тиждень вже не вперше бачать лисиць на своїх подвір`ях. Ті шукають їжу на смітниках і навіть полюють на безпритульних котів», – говориться у сюжеті.
Лісники підтверджують, що у лісах справді розвелося чимало лисиць, тож тварини йдуть у міста в пошуках їжі.
Людей застерігають: в жодному разі не годувати лисиць і взагалі оминати їх стороною. Адже ці тварини можуть переносити сказ.
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